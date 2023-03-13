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Полубояровъ Михаилъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Полубояровъ Николай

Мать: Полубоярова Васса

Бракосочетание
06.02.1908

Жена: Полубоярова Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1908

Дочь: Полубоярова Анна

Мать ребёнка: Полубоярова Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.03.1910

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Полубоярова Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.08.1912

Дочь: Полубоярова Наталья

Мать ребёнка: Полубоярова Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1913

Дочь: Полубоярова Варвара

Мать ребёнка: Полубоярова Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.01.1915

Дочь: Полубоярова Татьяна

Мать ребёнка: Полубоярова Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.06.1918

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Полубоярова Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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