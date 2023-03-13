Полубояровъ Михаилъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Полубояровъ Николай
Мать: Полубоярова Васса
Бракосочетание
06.02.1908
Жена: Полубоярова Дарья
Рождение ребёнка
07.11.1908
Дочь: Полубоярова Анна
Мать ребёнка: Полубоярова Дарья
Рождение ребёнка
30.03.1910
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Полубоярова Дарья
Рождение ребёнка
03.08.1912
Дочь: Полубоярова Наталья
Мать ребёнка: Полубоярова Дарья
Рождение ребёнка
01.12.1913
Дочь: Полубоярова Варвара
Мать ребёнка: Полубоярова Дарья
Рождение ребёнка
09.01.1915
Дочь: Полубоярова Татьяна
Мать ребёнка: Полубоярова Дарья
Рождение ребёнка
11.06.1918
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Полубоярова Дарья