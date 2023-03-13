Полубоярова (Чекалова) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Чекаловъ Григорий
Мать: Чекалова Прасковья
Бракосочетание
06.02.1908
Муж: Полубояровъ Михаилъ
Рождение ребёнка
07.11.1908
Дочь: Полубоярова Анна
Отец ребёнка: Полубояровъ Михаилъ
Рождение ребёнка
30.03.1910
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Полубояровъ Михаилъ
Рождение ребёнка
03.08.1912
Дочь: Полубоярова Наталья
Отец ребёнка: Полубояровъ Михаилъ
Рождение ребёнка
01.12.1913
Дочь: Полубоярова Варвара
Отец ребёнка: Полубояровъ Михаилъ
Рождение ребёнка
09.01.1915
Дочь: Полубоярова Татьяна
Отец ребёнка: Полубояровъ Михаилъ
Рождение ребёнка
11.06.1918
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Полубояровъ Михаилъ