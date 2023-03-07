Полубояровъ Николай
Место рождения
Дата рождения08.05.1857
Дата смерти15.09.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1857
Отец: Полубояровъ Алексей
Рождение ребёнка
1886
Сын: Полубояровъ Михаилъ
Мать ребёнка: Полубоярова Васса
Рождение ребёнка
1887
Сын: Полубояровъ Тимофей
Мать ребёнка: Полубоярова Васса
Рождение ребёнка
19.06.1890
Сын: Полубояровъ Иванъ
Мать ребёнка: Полубоярова Васса
Рождение ребёнка
26.04.1893
Дочь: Чекалова Гликерия
Мать ребёнка: Полубоярова Васса
Рождение ребёнка
01.04.1895
Сын: Полубояровъ Семенъ
Мать ребёнка: Полубоярова Васса
Рождение ребёнка
25.05.1897
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Полубоярова Васса
Рождение ребёнка
11.06.1899
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Полубоярова Васса
Рождение ребёнка
01.02.1902
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Полубоярова Васса
Рождение ребёнка
09.04.1904
Сын: Полубояровъ Василий
Мать ребёнка: Полубоярова Васса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полубоярова Васса
Смерть
15.09.1903
Причина смерти: Отъ неопределенной болѣзни