Полубояровъ Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полубояровъ Николай

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.05.1857

Дата смерти

15.09.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1857

Отец: Полубояровъ Алексей

Мать: Полубоярова Сычева Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1886

Сын: Полубояровъ Михаилъ

Мать ребёнка: Полубоярова Васса

Рождение ребёнка
1887

Сын: Полубояровъ Тимофей

Мать ребёнка: Полубоярова Васса

Рождение ребёнка
19.06.1890

Сын: Полубояровъ Иванъ

Мать ребёнка: Полубоярова Васса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.04.1893

Дочь: Чекалова Гликерия

Мать ребёнка: Полубоярова Васса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1895

Сын: Полубояровъ Семенъ

Мать ребёнка: Полубоярова Васса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.05.1897

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Полубоярова Васса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.06.1899

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Полубоярова Васса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1902

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Полубоярова Васса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.04.1904

Сын: Полубояровъ Василий

Мать ребёнка: Полубоярова Васса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полубоярова Васса

Смерть
15.09.1903
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ неопределенной болѣзни
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