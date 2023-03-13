Кривенкова (Матвеева) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривенкова (Матвеева) Антонина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лекарский Родіонъ

Мать: Варвара Петрова

Бракосочетание
02.02.1862

Муж: Кривенковъ Григорий

Рождение ребёнка
12.10.1862

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Кривенковъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.11.1863

Сын: Кривенковъ Николай

Отец ребёнка: Кривенковъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1866

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Кривенковъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.04.1869

Сын: Кривенковъ Василий

Отец ребёнка: Кривенковъ Григорий

Новопетровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Кривенкова Авдотья

Отец ребёнка: Кривенковъ Григорий

Рождение ребёнка
20.10.1873

Сын: Кривенковъ Дмитрий

Отец ребёнка: Кривенковъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1880

Сын: Кривенковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Кривенковъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Кривенковъ Григорий

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