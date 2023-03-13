Кривенкова (Матвеева) Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Лекарский Родіонъ
Мать: Варвара Петрова
Бракосочетание
02.02.1862
Муж: Кривенковъ Григорий
Рождение ребёнка
12.10.1862
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Кривенковъ Григорий
Рождение ребёнка
27.11.1863
Сын: Кривенковъ Николай
Отец ребёнка: Кривенковъ Григорий
Рождение ребёнка
01.07.1866
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Кривенковъ Григорий
Рождение ребёнка
09.04.1869
Сын: Кривенковъ Василий
Отец ребёнка: Кривенковъ Григорий
Новопетровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Кривенкова Авдотья
Отец ребёнка: Кривенковъ Григорий
Рождение ребёнка
20.10.1873
Сын: Кривенковъ Дмитрий
Отец ребёнка: Кривенковъ Григорий
Рождение ребёнка
20.01.1880
Сын: Кривенковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Кривенковъ Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кривенковъ Григорий