Кривенковъ Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривенковъ Григорий

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

19.11.1838

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1838

Отец: Кривенковъ Василий

Мать: Кривенкова Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.02.1862

Жена: Кривенкова Антонина

Рождение ребёнка
12.10.1862

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Кривенкова Антонина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.11.1863

Сын: Кривенковъ Николай

Мать ребёнка: Кривенкова Антонина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1866

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Кривенкова Антонина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.04.1869

Сын: Кривенковъ Василий

Мать ребёнка: Кривенкова Антонина

Новопетровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Кривенкова Авдотья

Мать ребёнка: Кривенкова Антонина

Рождение ребёнка
20.10.1873

Сын: Кривенковъ Дмитрий

Мать ребёнка: Кривенкова Антонина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1880

Сын: Кривенковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Кривенкова Антонина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Кривенкова Антонина

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