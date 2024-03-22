Кривенковъ Григорий
Место рождения
Дата рождения19.11.1838
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1838
Отец: Кривенковъ Василий
Мать: Кривенкова Матрена
Бракосочетание
02.02.1862
Жена: Кривенкова Антонина
Рождение ребёнка
12.10.1862
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Кривенкова Антонина
Рождение ребёнка
27.11.1863
Сын: Кривенковъ Николай
Мать ребёнка: Кривенкова Антонина
Рождение ребёнка
01.07.1866
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Кривенкова Антонина
Рождение ребёнка
09.04.1869
Сын: Кривенковъ Василий
Мать ребёнка: Кривенкова Антонина
Новопетровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Кривенкова Авдотья
Мать ребёнка: Кривенкова Антонина
Рождение ребёнка
20.10.1873
Сын: Кривенковъ Дмитрий
Мать ребёнка: Кривенкова Антонина
Рождение ребёнка
20.01.1880
Сын: Кривенковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Кривенкова Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кривенкова Антонина