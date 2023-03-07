Бурлакова (Матвеева) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурлакова (Матвеева) Екатерина

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.11.1835

Дата смерти

11.03.1908

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1835

Отец: Лекарский Родіонъ

Мать: Варвара Петрова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.10.1859

Сын: Матвеевъ Дмитрій

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.09.1862

Сын: Матвеевъ Дормидонтъ

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.10.1866

Дочь: Евлампія

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.07.1869

Дочь: Крыгина, Щипакина Олимпиада

Отец ребёнка: Бурлаковъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.04.1873

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Бурлаковъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.09.1875

Сын: Бурлаковъ Дмитрий

Отец ребёнка: Бурлаковъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурлаковъ Василий

Смерть
11.03.1908
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ водянки
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