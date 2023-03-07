Бурлакова (Матвеева) Екатерина
Место рождения
Дата рождения24.11.1835
Дата смерти11.03.1908
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1835
Отец: Лекарский Родіонъ
Мать: Варвара Петрова
Рождение ребёнка
23.10.1859
Сын: Матвеевъ Дмитрій
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.09.1862
Сын: Матвеевъ Дормидонтъ
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.10.1866
Дочь: Евлампія
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.07.1869
Дочь: Крыгина, Щипакина Олимпиада
Отец ребёнка: Бурлаковъ Василий
Рождение ребёнка
17.04.1873
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Бурлаковъ Василий
Рождение ребёнка
18.09.1875
Сын: Бурлаковъ Дмитрий
Отец ребёнка: Бурлаковъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бурлаковъ Василий
Смерть
11.03.1908
Причина смерти: Отъ водянки