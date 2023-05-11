Юрина (Матвеева) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрина (Матвеева) Матрена

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1829

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Лекарский Родіонъ

Мать: Варвара Петрова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.10.1849

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
05.05.1852

Муж: Юринъ Алексей

Рождение ребёнка
1854

Сын: Юринъ Иванъ

Отец ребёнка: Юринъ Алексей

Рождение ребёнка
08.12.1855

Сын: Юринъ Даніилъ

Отец ребёнка: Юринъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.06.1861

Сын: Юринъ Петръ

Отец ребёнка: Юринъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.09.1863

Сын: Юринъ Никита

Отец ребёнка: Юринъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.12.1865

Сын: Юринъ Степанъ

Отец ребёнка: Юринъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Полубоярова Анастасія

Отец ребёнка: Юринъ Алексей

Рождение ребёнка
20.10.1867

Сын: Юринъ Михаилъ

Отец ребёнка: Юринъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.12.1869

Дочь: Анастасія

Отец ребёнка: Юринъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.01.1872

Дочь: Ксенія

Отец ребёнка: Юринъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоркова, Туленкова Матрена

Отец ребёнка: Юринъ Алексей

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