Юрина (Матвеева) Матрена
Место рождения
Дата рождения1829
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Лекарский Родіонъ
Мать: Варвара Петрова
Рождение ребёнка
05.10.1849
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
05.05.1852
Муж: Юринъ Алексей
Рождение ребёнка
1854
Сын: Юринъ Иванъ
Отец ребёнка: Юринъ Алексей
Рождение ребёнка
08.12.1855
Сын: Юринъ Даніилъ
Отец ребёнка: Юринъ Алексей
Рождение ребёнка
23.06.1861
Сын: Юринъ Петръ
Отец ребёнка: Юринъ Алексей
Рождение ребёнка
12.09.1863
Сын: Юринъ Никита
Отец ребёнка: Юринъ Алексей
Рождение ребёнка
22.12.1865
Сын: Юринъ Степанъ
Отец ребёнка: Юринъ Алексей
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Полубоярова Анастасія
Отец ребёнка: Юринъ Алексей
Рождение ребёнка
20.10.1867
Сын: Юринъ Михаилъ
Отец ребёнка: Юринъ Алексей
Рождение ребёнка
25.12.1869
Дочь: Анастасія
Отец ребёнка: Юринъ Алексей
Рождение ребёнка
28.01.1872
Дочь: Ксенія
Отец ребёнка: Юринъ Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоркова, Туленкова Матрена
Отец ребёнка: Юринъ Алексей