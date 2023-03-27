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Авроров Александр Фёдорович

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Место рождения

Владимирская обл., Ляховский р-н, д. Толстиково

Дата рождения

30.03.1897

Дата смерти

06.08.1966

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1897

Отец: Авроров Фёдор Александрович

Мать: Авророва Анастасия Тарасовна

Владимирская обл., Ляховский р-н, д. Толстиково
Бракосочетание
1916

Жена: Авророва Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Людмила Александровна

Мать ребёнка: Авророва Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
18.01.1926

Сын: Авроров Юрий Александрович

Мать ребёнка: Авророва Анна

Меленки, Владимирская область, Россия
Рождение ребёнка
24.05.1927

Сын: Авроров Фёдор Александрович

Мать ребёнка: Авророва Анна

Россия, Владимирская обл, г.Ляхи
Рождение ребёнка
20.03.1930

Дочь: Тушевская Наталья Александровна

Мать ребёнка: Авророва Анна

Развод
Неизвестно

Жена: Авророва Анастасия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авророва Анна

Работа или профессия
Неизвестно
г.Выкса
преподавал математику, астронимию,физику ,латынь
Образование
Неизвестно
Московское высшее Александровское училище
Высшее | 1917
Смерть
06.08.1966
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