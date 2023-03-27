Авроров Александр Фёдорович
Место рожденияВладимирская обл., Ляховский р-н, д. Толстиково
Дата рождения30.03.1897
Дата смерти06.08.1966
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1897
Владимирская обл., Ляховский р-н, д. Толстиково
Бракосочетание
1916
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Людмила Александровна
Мать ребёнка: Авророва Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
18.01.1926
Сын: Авроров Юрий Александрович
Мать ребёнка: Авророва Анна
Меленки, Владимирская область, Россия
Рождение ребёнка
24.05.1927
Сын: Авроров Фёдор Александрович
Мать ребёнка: Авророва Анна
Россия, Владимирская обл, г.Ляхи
Рождение ребёнка
20.03.1930
Дочь: Тушевская Наталья Александровна
Мать ребёнка: Авророва Анна
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авророва Анна
Работа или профессия
Неизвестно
г.Выкса
преподавал математику, астронимию,физику ,латынь
Образование
Неизвестно
Московское высшее Александровское училище
Высшее | 1917
Смерть
06.08.1966