Тушевская (Авророва) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТушевская (Авророва) Наталья Александровна

Тушевская (Авророва) Наталья Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1930

Дата смерти

23.05.2009

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1887 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1930

Отец: Авроров Александр Фёдорович

Мать: Авророва Анна

Рождение ребёнка
16.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тушевский Юрий

Рождение ребёнка
15.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тушевский Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тушевский Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тушевский Юрий

Смерть
23.05.2009
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close