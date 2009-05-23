Тушевская (Авророва) Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1930
Дата смерти23.05.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1930
Отец: Авроров Александр Фёдорович
Мать: Авророва Анна
Рождение ребёнка
16.10.1955
Рождение ребёнка
15.08.1958
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тушевский Юрий
Смерть
23.05.2009