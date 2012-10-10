Тушевский Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушевский Юрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1927

Дата смерти

10.10.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тушевская Наталья Александровна

Рождение ребёнка
15.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тушевская Наталья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тушевская Наталья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тушевская Наталья Александровна

Смерть
10.10.2012
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