Тушевский Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1927
Дата смерти10.10.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1955
Рождение ребёнка
15.08.1958
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.10.2012