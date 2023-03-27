Авроров Фёдор Фёдорович
Место рожденияЯрославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, ул. Февральская, 36
Дата рождения1914
Дата смерти07.07.1944
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, ул. Февральская, 36
Бракосочетание
Неизвестно
Гаврилов-Ям, Ярославская область, Россия
Военная служба
Неизвестно
Гаврилов-Ямский РВК, Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н
Смерть
07.07.1944
Минск, Беларусь
Умер от ран полученных в сражениях. В СЭГ №290.Похоронен в братской могиле №1, 2 ряд, место 5