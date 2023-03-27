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Авроров Фёдор Фёдорович

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Место рождения

Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, ул. Февральская, 36

Дата рождения

1914

Дата смерти

07.07.1944

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Авроров Фёдор Александрович

Мать: Авророва Анастасия Тарасовна

Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, ул. Февральская, 36
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авророва Ольга Дмитриевна

Гаврилов-Ям, Ярославская область, Россия
Военная служба
Неизвестно
Гаврилов-Ямский РВК, Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н
Смерть
07.07.1944
Минск, Беларусь
Умер от ран полученных в сражениях. В СЭГ №290.Похоронен в братской могиле №1, 2 ряд, место 5
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