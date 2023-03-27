Авроров Юрий Александрович
Место рожденияМеленки, Владимирская область, Россия
Дата рождения18.01.1926
Дата смерти1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1926
Отец: Авроров Александр Фёдорович
Мать: Авророва Анна
Меленки, Владимирская область, Россия
Рождение ребёнка
1952
Мать ребёнка: Тамара Васильевна
Рождение ребёнка
27.06.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тамара Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тамара Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
г.Череповец
начальник цеха в Череповецком металлургическом заводе
Образование
Неизвестно
г.Череповец
Выксунский металлургический техникум.
Смерть
1986