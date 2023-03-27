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Авроров Юрий Александрович

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Место рождения

Меленки, Владимирская область, Россия

Дата рождения

18.01.1926

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

1952 г.р.
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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1926

Отец: Авроров Александр Фёдорович

Мать: Авророва Анна

Меленки, Владимирская область, Россия
Рождение ребёнка
1952

Сын: Авроров Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: Тамара Васильевна

Рождение ребёнка
27.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тамара Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тамара Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
г.Череповец
начальник цеха в Череповецком металлургическом заводе
Образование
Неизвестно
г.Череповец
Выксунский металлургический техникум.
Смерть
1986
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