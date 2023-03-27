(Авророва) Юлия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Авророва) Юлия Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1918

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Авроров Фёдор Александрович

Мать: Авророва Анастасия Тарасовна

Смерть
1918
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