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(Авророва) Юлия Фёдоровна
(Авророва) Юлия Фёдоровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1898
Дата смерти
1918
Пол
Женский
Отец
Авроров Фёдор Александрович
1868 г.р.
Мать
Авророва Анастасия Тарасовна
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец:
Авроров Фёдор Александрович
Мать:
Авророва Анастасия Тарасовна
Смерть
1918
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