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Авроров Василий Фёдорович

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Место рождения

Толстиково, Россия

Дата рождения

25.12.1901

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1901

Отец: Авроров Фёдор Александрович

Мать: Авророва Анастасия Тарасовна

Толстиково, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авроров Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авроров Виктор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авроров Михаил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авроров Ольга

Смерть
1970
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