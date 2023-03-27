Авроров Василий Фёдорович
Место рожденияТолстиково, Россия
Дата рождения25.12.1901
Дата смерти1970
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1901
Толстиково, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авроров Василий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авроров Виктор Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авроров Михаил Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авроров Ольга
Смерть
1970