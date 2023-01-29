Огонь-Догановский Валерий Сергеевич
мужской, родился 30.10.1911, Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
умер 21.06.1995, г. Вроцлав, республика Польша
МатьОгонь-Догановская ЗинаидаНеизвестно г.р.
ОтецОгонь-Догановский Сергей Михайлович31.08.1890 г.р.
Супруги
Огонь-Догановская (Порт) Станислава20.03.1922 г.р.
Дети
Огонь-Догановский Роман Якуб1945 г.р.
Огонь-Догановский Роман Валерьевич03.07.1947 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1911
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1945
Сын: Огонь-Догановский Роман Якуб
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1947
Сын: Огонь-Догановский Роман Валерьевич
Мать ребёнка: Огонь-Догановская (Порт) Станислава
г. Э́льблонг, Варминьско-Мазурское воеводство, Польская республика
Смерть
21.06.1995
г. Вроцлав, республика Польша