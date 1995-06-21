Огонь-Догановский Валерий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огонь-Догановский Валерий Сергеевич

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

30.10.1911

Дата смерти

21.06.1995

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1911

Отец: Огонь-Догановский Сергей Михайлович

Мать: Огонь-Догановская Зинаида

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1945

Сын: Огонь-Догановский Роман Якуб

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1947

Сын: Огонь-Догановский Роман Валерьевич

Мать ребёнка: Огонь-Догановская Станислава

г. Э́льблонг, Варминьско-Мазурское воеводство, Польская республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огонь-Догановская Станислава

Смерть
21.06.1995
г. Вроцлав, республика Польша
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