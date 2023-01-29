Огонь-Догановский Валерий Сергеевич 30.10.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Огонь-Догановский Валерий Сергеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 30.10.1911, Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

умер 21.06.1995, г. Вроцлав, республика Польша

Мать
Огонь-Догановская ЗинаидаНеизвестно г.р.
Отец
Огонь-Догановский Сергей Михайлович31.08.1890 г.р.
Супруги
Огонь-Догановская (Порт) Станислава20.03.1922 г.р.
Дети
Огонь-Догановский Роман Якуб1945 г.р.
Огонь-Догановский Роман Валерьевич03.07.1947 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1911

Отец: Огонь-Догановский Сергей Михайлович

Мать: Огонь-Догановская Зинаида

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огонь-Догановская (Порт) Станислава

Рождение ребёнка
1945

Сын: Огонь-Догановский Роман Якуб

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1947

Сын: Огонь-Догановский Роман Валерьевич

Мать ребёнка: Огонь-Догановская (Порт) Станислава

г. Э́льблонг, Варминьско-Мазурское воеводство, Польская республика

Смерть
21.06.1995
г. Вроцлав, республика Польша

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