Огонь-Догановский Валерий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения30.10.1911
Дата смерти21.06.1995
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1911
Рождение ребёнка
1945
Сын: Огонь-Догановский Роман Якуб
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1947
Сын: Огонь-Догановский Роман Валерьевич
Мать ребёнка: Огонь-Догановская Станислава
г. Э́льблонг, Варминьско-Мазурское воеводство, Польская республика
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.06.1995
г. Вроцлав, республика Польша