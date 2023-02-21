Огонь-Догановский Роман Якуб
Место рожденияНе указано
Дата рождения1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945
Отец: Огонь-Догановский Валерий Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Огонь-Догановская Анна-Мари
Мать ребёнка: Огонь-Догановская Ева Виктория
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Огонь-Догановский Роберт Рене
Мать ребёнка: Огонь-Догановская Ева Виктория
Бракосочетание
Неизвестно