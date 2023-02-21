Огонь-Догановский Роман Якуб — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огонь-Догановский Роман Якуб

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1945

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: Огонь-Догановский Валерий Сергеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Огонь-Догановская Анна-Мари

Мать ребёнка: Огонь-Догановская Ева Виктория

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огонь-Догановский Роберт Рене

Мать ребёнка: Огонь-Догановская Ева Виктория

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огонь-Догановская Ева Виктория

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