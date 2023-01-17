Огонь-Догановская Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огонь-Догановская Зинаида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1911

Сын: Огонь-Догановский Валерий Сергеевич

Отец ребёнка: Огонь-Догановский Сергей Михайлович

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огонь-Догановский Сергей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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