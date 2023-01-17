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Огонь-Догановский Сергей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1890

Дата смерти

30.09.1977

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1890

Отец: Огонь-Догановский Михаил Александрович

Мать: Огонь-Догановская Лидия Павловна

Рождение ребёнка
30.10.1911

Сын: Огонь-Догановский Валерий Сергеевич

Мать ребёнка: Огонь-Догановская Зинаида

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.12.1931

Дочь: Светлицкая Софья

Мать ребёнка: Огонь-Догановская Вероника

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огонь-Догановская Вероника

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огонь-Догановская Зинаида

Смерть
30.09.1977
г. Вроцлав, Польская республика
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