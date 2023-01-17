Огонь-Догановский Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1890
Дата смерти30.09.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1890
Рождение ребёнка
30.10.1911
Сын: Огонь-Догановский Валерий Сергеевич
Мать ребёнка: Огонь-Догановская Зинаида
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.12.1931
Дочь: Светлицкая Софья
Мать ребёнка: Огонь-Догановская Вероника
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.09.1977
г. Вроцлав, Польская республика