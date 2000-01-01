Огонь-Догановская (Ляшкевич) Лидия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1880
Рождение ребёнка
1881
Сын: Огонь-Догановский Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Огонь-Догановский Михаил Александрович
Рождение ребёнка
30.12.1883
Дочь: Моисеева Мария Михайловна
Отец ребёнка: Огонь-Догановский Михаил Александрович
Рождение ребёнка
31.08.1890
Сын: Огонь-Догановский Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Огонь-Догановский Михаил Александрович
Смерть
Неизвестно