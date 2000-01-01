Огонь-Догановская (Ляшкевич) Лидия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огонь-Догановская (Ляшкевич) Лидия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1880

Муж: Огонь-Догановский Михаил Александрович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Огонь-Догановский Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Огонь-Догановский Михаил Александрович

Рождение ребёнка
30.12.1883

Дочь: Моисеева Мария Михайловна

Отец ребёнка: Огонь-Догановский Михаил Александрович

Рождение ребёнка
31.08.1890

Сын: Огонь-Догановский Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Огонь-Догановский Михаил Александрович

Смерть
Неизвестно
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