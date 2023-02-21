Огонь-Догановский Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.06.1858
Отец: Огонь-Догановский Александр Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1880
Рождение ребёнка
1881
Сын: Огонь-Догановский Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Огонь-Догановская Лидия Павловна
Рождение ребёнка
30.12.1883
Дочь: Моисеева Мария Михайловна
Мать ребёнка: Огонь-Догановская Лидия Павловна
Рождение ребёнка
31.08.1890
Сын: Огонь-Догановский Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Огонь-Догановская Лидия Павловна
Смерть
Неизвестно