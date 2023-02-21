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Огонь-Догановский Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1858

Отец: Огонь-Догановский Александр Михайлович

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1880

Жена: Огонь-Догановская Лидия Павловна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Огонь-Догановский Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Огонь-Догановская Лидия Павловна

Рождение ребёнка
30.12.1883

Дочь: Моисеева Мария Михайловна

Мать ребёнка: Огонь-Догановская Лидия Павловна

Рождение ребёнка
31.08.1890

Сын: Огонь-Догановский Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Огонь-Догановская Лидия Павловна

Смерть
Неизвестно