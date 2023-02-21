Огонь-Догановский Роман Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огонь-Догановский Роман Валерьевич

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Место рождения

г. Э́льблонг, Варминьско-Мазурское воеводство, Польская республика

Дата рождения

03.07.1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1947

Отец: Огонь-Догановский Валерий Сергеевич

Мать: Огонь-Догановская Станислава

г. Э́льблонг, Варминьско-Мазурское воеводство, Польская республика
Рождение ребёнка
22.03.1971

Сын: Огонь-Догановский Войцех Станислав

Мать ребёнка: Дрзазга Регина

г. Вроцлав, Польская народная республика
Рождение ребёнка
05.07.1973

Дочь: Урбаньяк Анна

Мать ребёнка: Дрзазга Регина

г. Зелёна Гура, Польская республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дрзазга Регина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огонь-Догановская Барбара

Смерть
Неизвестно
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