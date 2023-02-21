Огонь-Догановский Роман Валерьевич
Место рожденияг. Э́льблонг, Варминьско-Мазурское воеводство, Польская республика
Дата рождения03.07.1947
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1947
г. Э́льблонг, Варминьско-Мазурское воеводство, Польская республика
Рождение ребёнка
22.03.1971
Сын: Огонь-Догановский Войцех Станислав
Мать ребёнка: Дрзазга Регина
г. Вроцлав, Польская народная республика
Рождение ребёнка
05.07.1973
Дочь: Урбаньяк Анна
Мать ребёнка: Дрзазга Регина
г. Зелёна Гура, Польская республика
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дрзазга Регина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно