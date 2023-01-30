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Дрзазга Регина

Место рождения

г. Любчина, Западно-Поморское воеводство, Польская республика

Дата рождения

25.08.1946

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огонь-Догановский Роман Валерьевич

Рождение ребёнка
22.03.1971

Сын: Огонь-Догановский Войцех Станислав

Отец ребёнка: Огонь-Догановский Роман Валерьевич

Рождение ребёнка
05.07.1973

Дочь: Урбаньяк (Огонь-Догановская) Анна

Отец ребёнка: Огонь-Догановский Роман Валерьевич

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