Дрзазга Регина
Место рожденияг. Любчина, Западно-Поморское воеводство, Польская республика
Дата рождения25.08.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.03.1971
Сын: Огонь-Догановский Войцех Станислав
Отец ребёнка: Огонь-Догановский Роман Валерьевич
Рождение ребёнка
05.07.1973
Дочь: Урбаньяк (Огонь-Догановская) Анна
Отец ребёнка: Огонь-Догановский Роман Валерьевич