Урбаньяк (Огонь-Догановская) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урбаньяк (Огонь-Догановская) Анна

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Место рождения

г. Зелёна Гура, Польская республика

Дата рождения

05.07.1973

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1973

Отец: Огонь-Догановский Роман Валерьевич

Мать: Дрзазга Регина

г. Зелёна Гура, Польская республика
Рождение ребёнка
29.11.1997

Дочь: Урбаньяк Юлия

Отец ребёнка: Урбаньяк Адам

г. Зелена Гура, республика Польша
Рождение ребёнка
19.05.2002

Дочь: Урбаньяк Кинга

Отец ребёнка: Урбаньяк Адам

г. Зелена Гура, республика Польша
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Урбаньяк Адам

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