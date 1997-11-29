Урбаньяк (Огонь-Догановская) Анна
Место рожденияг. Зелёна Гура, Польская республика
Дата рождения05.07.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.07.1973
Отец: Огонь-Догановский Роман Валерьевич
Мать: Дрзазга Регина
г. Зелёна Гура, Польская республика
Рождение ребёнка
29.11.1997
Дочь: Урбаньяк Юлия
Отец ребёнка: Урбаньяк Адам
г. Зелена Гура, республика Польша
Рождение ребёнка
19.05.2002
Дочь: Урбаньяк Кинга
Отец ребёнка: Урбаньяк Адам
г. Зелена Гура, республика Польша
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Урбаньяк Адам