Урбаньяк Адам
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1997
Дочь: Урбаньяк Юлия
Мать ребёнка: Урбаньяк Анна
г. Зелена Гура, республика Польша
Рождение ребёнка
19.05.2002
Дочь: Урбаньяк Кинга
Мать ребёнка: Урбаньяк Анна
г. Зелена Гура, республика Польша
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Урбаньяк Анна