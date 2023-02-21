Урбаньяк Адам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУрбаньяк Адам

Урбаньяк Адам

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1973 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1997

Дочь: Урбаньяк Юлия

Мать ребёнка: Урбаньяк Анна

г. Зелена Гура, республика Польша
Рождение ребёнка
19.05.2002

Дочь: Урбаньяк Кинга

Мать ребёнка: Урбаньяк Анна

г. Зелена Гура, республика Польша
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Урбаньяк Анна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close