Огонь-Догановский Войцех Станислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огонь-Догановский Войцех Станислав

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Место рождения

г. Вроцлав, Польская народная республика

Дата рождения

22.03.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1971

Отец: Огонь-Догановский Роман Валерьевич

Мать: Дрзазга Регина

г. Вроцлав, Польская народная республика
Бракосочетание
12.09.1992

Жена: Огонь-Догановская Агнешка

г. Зелена Гура, республика Польша
Рождение ребёнка
04.09.1996

Сын: Огонь-Догановский Филипп Роман

Мать ребёнка: Огонь-Догановская Агнешка

г. Зелена Гура, республика Польша
Рождение ребёнка
20.01.2001

Сын: Огонь-Догановский Камилл Роман

Мать ребёнка: Огонь-Догановская Агнешка

г. Тайбэй, Китайская Республика (Тайвань)
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