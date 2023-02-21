Огонь-Догановский Войцех Станислав
Место рожденияг. Вроцлав, Польская народная республика
Дата рождения22.03.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1971
Отец: Огонь-Догановский Роман Валерьевич
Мать: Дрзазга Регина
г. Вроцлав, Польская народная республика
Бракосочетание
12.09.1992
г. Зелена Гура, республика Польша
Рождение ребёнка
04.09.1996
Сын: Огонь-Догановский Филипп Роман
Мать ребёнка: Огонь-Догановская Агнешка
г. Зелена Гура, республика Польша
Рождение ребёнка
20.01.2001
Сын: Огонь-Догановский Камилл Роман
Мать ребёнка: Огонь-Догановская Агнешка
г. Тайбэй, Китайская Республика (Тайвань)