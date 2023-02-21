Огонь-Догановская (Шмайс) Агнешка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огонь-Догановская (Шмайс) Агнешка

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Место рождения

г. Зелена Гура, Польская республика

Дата рождения

?.07.1971

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Зелена Гура, Польская республика
Бракосочетание
12.09.1992

Муж: Огонь-Догановский Войцех Станислав

г. Зелена Гура, республика Польша
Рождение ребёнка
04.09.1996

Сын: Огонь-Догановский Филипп Роман

Отец ребёнка: Огонь-Догановский Войцех Станислав

г. Зелена Гура, республика Польша
Рождение ребёнка
20.01.2001

Сын: Огонь-Догановский Камилл Роман

Отец ребёнка: Огонь-Догановский Войцех Станислав

г. Тайбэй, Китайская Республика (Тайвань)
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