Огонь-Догановская (Шмайс) Агнешка
Место рожденияг. Зелена Гура, Польская республика
Дата рождения?.07.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Зелена Гура, Польская республика
Бракосочетание
12.09.1992
г. Зелена Гура, республика Польша
Рождение ребёнка
04.09.1996
Сын: Огонь-Догановский Филипп Роман
Отец ребёнка: Огонь-Догановский Войцех Станислав
г. Зелена Гура, республика Польша
Рождение ребёнка
20.01.2001
Сын: Огонь-Догановский Камилл Роман
Отец ребёнка: Огонь-Догановский Войцех Станислав
г. Тайбэй, Китайская Республика (Тайвань)