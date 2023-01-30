Огонь-Догановская (Порт) Станислава
Место рожденияг. Мушина, Новосонченский повят, Малопольское воеводство, Польская республика
Дата рождения20.03.1922
Дата смерти2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.07.1947
Сын: Огонь-Догановский Роман Валерьевич
Отец ребёнка: Огонь-Догановский Валерий Сергеевич
Смерть
2009