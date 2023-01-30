Огонь-Догановская (Порт) Станислава — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огонь-Догановская (Порт) Станислава

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Место рождения

г. Мушина, Новосонченский повят, Малопольское воеводство, Польская республика

Дата рождения

20.03.1922

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огонь-Догановский Валерий Сергеевич

Рождение ребёнка
03.07.1947

Сын: Огонь-Догановский Роман Валерьевич

Отец ребёнка: Огонь-Догановский Валерий Сергеевич

Смерть
2009

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