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Поникаровский Пров Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Поникаровский Фёдор

Мать: Поникаровская Хеврония (Феврония) Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поникаровская Акилина Андреевна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Поникаровский Пётр Проввин

Мать ребёнка: Поникаровская Акилина Андреевна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Марья (Мария) Проввина

Мать ребёнка: Поникаровская Акилина Андреевна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Агафья (Агапия) Проввина

Мать ребёнка: Поникаровская Акилина Андреевна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Поникаровский Емельян Проввин

Мать ребёнка: Поникаровская Акилина Андреевна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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