Поникаровский Пров Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Сын: Поникаровский Пётр Проввин
Мать ребёнка: Поникаровская Акилина Андреевна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Марья (Мария) Проввина
Мать ребёнка: Поникаровская Акилина Андреевна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Агафья (Агапия) Проввина
Мать ребёнка: Поникаровская Акилина Андреевна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Поникаровский Емельян Проввин
Мать ребёнка: Поникаровская Акилина Андреевна
Смерть
Неизвестно