Поникаровская Акилина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1778
Сын: Поникаровский Пётр Проввин
Отец ребёнка: Поникаровский Пров Фёдорович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Марья (Мария) Проввина
Отец ребёнка: Поникаровский Пров Фёдорович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Агафья (Агапия) Проввина
Отец ребёнка: Поникаровский Пров Фёдорович
Рождение ребёнка
1784
Сын: Поникаровский Емельян Проввин
Отец ребёнка: Поникаровский Пров Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно