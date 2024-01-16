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Поникаровская Акилина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Поникаровский Пётр Проввин

Отец ребёнка: Поникаровский Пров Фёдорович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Марья (Мария) Проввина

Отец ребёнка: Поникаровский Пров Фёдорович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Агафья (Агапия) Проввина

Отец ребёнка: Поникаровский Пров Фёдорович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Поникаровский Емельян Проввин

Отец ребёнка: Поникаровский Пров Фёдорович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поникаровский Пров Фёдорович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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