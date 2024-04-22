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Поникаровский Емельян Проввин

Место рождения

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Поникаровский Пров Фёдорович

Мать: Поникаровская Акилина Андреевна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Степанида Емельяновна

Мать ребёнка: Поникаровская Марья (Мария)

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Евдокия Емельяновна

Мать ребёнка: Поникаровская Марья (Мария)

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Поникаровский Яков Емельянович

Мать ребёнка: Поникаровская Марья (Мария)

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поникаровская Марья (Мария)

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
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