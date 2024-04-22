Поникаровский Емельян Проввин
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Степанида Емельяновна
Мать ребёнка: Поникаровская Марья (Мария)
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Евдокия Емельяновна
Мать ребёнка: Поникаровская Марья (Мария)
Рождение ребёнка
1818
Сын: Поникаровский Яков Емельянович
Мать ребёнка: Поникаровская Марья (Мария)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно