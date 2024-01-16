Поникаровская Марья (Мария) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поникаровская Марья (Мария)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Степанида Емельяновна

Отец ребёнка: Поникаровский Емельян Проввин

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Евдокия Емельяновна

Отец ребёнка: Поникаровский Емельян Проввин

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Поникаровский Яков Емельянович

Отец ребёнка: Поникаровский Емельян Проввин

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поникаровский Емельян Проввин

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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