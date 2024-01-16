Поникаровская Марья (Мария)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Степанида Емельяновна
Отец ребёнка: Поникаровский Емельян Проввин
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Евдокия Емельяновна
Отец ребёнка: Поникаровский Емельян Проввин
Рождение ребёнка
1818
Сын: Поникаровский Яков Емельянович
Отец ребёнка: Поникаровский Емельян Проввин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно