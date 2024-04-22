Поникаровский Пётр Проввин
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Рождение ребёнка
1809
Сын: Поникаровский Василий Петрович
Мать ребёнка: Поникаровская Ефросинья (Евпросинья) Ионовна (Ионина)
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Ирина Петровна
Мать ребёнка: Поникаровская Ефросинья (Евпросинья) Ионовна (Ионина)
Рождение ребёнка
1815
Сын: Поникаровский Александр Петрович
Мать ребёнка: Поникаровская Ефросинья (Евпросинья) Ионовна (Ионина)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно