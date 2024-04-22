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Поникаровский Пётр Проввин

Место рождения

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Поникаровский Пров Фёдорович

Мать: Поникаровская Акилина Андреевна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Поникаровский Василий Петрович

Мать ребёнка: Поникаровская Ефросинья (Евпросинья) Ионовна (Ионина)

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Ирина Петровна

Мать ребёнка: Поникаровская Ефросинья (Евпросинья) Ионовна (Ионина)

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Поникаровский Александр Петрович

Мать ребёнка: Поникаровская Ефросинья (Евпросинья) Ионовна (Ионина)

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поникаровская Ефросинья (Евпросинья) Ионовна (Ионина)

Смерть
Неизвестно
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