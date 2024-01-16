Поникаровский Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиДо 1786
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1747
Сын: Поникаровский Пров Фёдорович
Мать ребёнка: Поникаровская Хеврония (Феврония) Ивановна
Рождение ребёнка
1750
Сын: Поникаровский Афанасий Фёдорович
Мать ребёнка: Поникаровская Хеврония (Феврония) Ивановна
Рождение ребёнка
1754
Сын: Поникаровский Енов ? Еков? Яков Фёдорович
Мать ребёнка: Поникаровская Хеврония (Феврония) Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1786