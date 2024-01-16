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Поникаровский Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

До 1786

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Поникаровский Пров Фёдорович

Мать ребёнка: Поникаровская Хеврония (Феврония) Ивановна

Рождение ребёнка
1750

Сын: Поникаровский Афанасий Фёдорович

Мать ребёнка: Поникаровская Хеврония (Феврония) Ивановна

Рождение ребёнка
1754

Сын: Поникаровский Енов ? Еков? Яков Фёдорович

Мать ребёнка: Поникаровская Хеврония (Феврония) Ивановна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поникаровская Хеврония (Феврония) Ивановна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1786
Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
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