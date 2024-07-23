Поникаровская Хеврония (Феврония) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смерти11.07.1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поникаровский Фёдор
Рождение ребёнка
1747
Сын: Поникаровский Пров Фёдорович
Отец ребёнка: Поникаровский Фёдор
Рождение ребёнка
1750
Сын: Поникаровский Афанасий Фёдорович
Отец ребёнка: Поникаровский Фёдор
Рождение ребёнка
1754
Сын: Поникаровский Енов ? Еков? Яков Фёдорович
Отец ребёнка: Поникаровский Фёдор
Смерть
11.07.1786
Причина смерти: естественной смертью | МК 1786