Поникаровская Хеврония (Феврония) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поникаровская Хеврония (Феврония) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

11.07.1786

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поникаровский Фёдор

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Поникаровский Пров Фёдорович

Отец ребёнка: Поникаровский Фёдор

Рождение ребёнка
1750

Сын: Поникаровский Афанасий Фёдорович

Отец ребёнка: Поникаровский Фёдор

Рождение ребёнка
1754

Сын: Поникаровский Енов ? Еков? Яков Фёдорович

Отец ребёнка: Поникаровский Фёдор

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
11.07.1786
Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Причина смерти: естественной смертью | МК 1786

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