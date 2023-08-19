Волков Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1901
Дата смерти01.12.1960
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1901
Отец: Волков (Дмитриев) Александр
Мать: Волкова Апполинария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Лев (Леонид)
Мать ребёнка: Волкова (Самойлова) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова (Самойлова) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова (Коваль) Евгения
Рождение ребёнка
13.01.1935
Дочь: Титова (Волкова) Эльвира
Мать ребёнка: Волкова (Коваль) Евгения
Рождение ребёнка
26.02.1937
Дочь: Цымбаревич (Волкова) Нелли
Мать ребёнка: Волкова (Коваль) Евгения
Смерть
01.12.1960
Похороны
Неизвестно