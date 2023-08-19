Волков Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолков Михаил

Волков Михаил

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1901

Дата смерти

01.12.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1901

Отец: Волков (Дмитриев) Александр

Мать: Волкова Апполинария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Лев (Леонид)

Мать ребёнка: Волкова (Самойлова) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова (Самойлова) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова (Коваль) Евгения

Рождение ребёнка
13.01.1935

Дочь: Титова (Волкова) Эльвира

Мать ребёнка: Волкова (Коваль) Евгения

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
26.02.1937

Дочь: Цымбаревич (Волкова) Нелли

Мать ребёнка: Волкова (Коваль) Евгения

Смерть
01.12.1960
Омск, город Омск, Омская область
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.