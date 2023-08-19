Волкова Апполинария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Волков (Дмитриев) Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нестратова (Волкова (Дмитриев)) Софья
Отец ребёнка: Волков (Дмитриев) Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Волкова) Екатерина
Отец ребёнка: Волков (Дмитриев) Александр
Рождение ребёнка
07.11.1901
Сын: Волков Михаил
Отец ребёнка: Волков (Дмитриев) Александр
Смерть
Неизвестно