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Волкова Апполинария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков (Дмитриев) Сергей

Отец ребёнка: Волков (Дмитриев) Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нестратова (Волкова (Дмитриев)) Софья

Отец ребёнка: Волков (Дмитриев) Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Волкова) Екатерина

Отец ребёнка: Волков (Дмитриев) Александр

Рождение ребёнка
07.11.1901

Сын: Волков Михаил

Отец ребёнка: Волков (Дмитриев) Александр

Смерть
Неизвестно

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