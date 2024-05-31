Волков (Дмитриев) Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Волков (Дмитриев) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Волкова Апполинария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нестратова (Волкова (Дмитриев)) Софья
Мать ребёнка: Волкова Апполинария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Волкова) Екатерина
Мать ребёнка: Волкова Апполинария
Рождение ребёнка
07.11.1901
Сын: Волков Михаил
Мать ребёнка: Волкова Апполинария
Смерть
Неизвестно