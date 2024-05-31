Волков (Дмитриев) Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков (Дмитриев) Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Волков (Дмитриев) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков (Дмитриев) Сергей

Мать ребёнка: Волкова Апполинария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нестратова (Волкова (Дмитриев)) Софья

Мать ребёнка: Волкова Апполинария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Волкова) Екатерина

Мать ребёнка: Волкова Апполинария

Рождение ребёнка
07.11.1901

Сын: Волков Михаил

Мать ребёнка: Волкова Апполинария

Смерть
Неизвестно

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