Волкова (Коваль) Евгения
Место рождения
Дата рождения06.01.1912
Дата смерти17.04.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1912
Отец: Коваль Иван
Мать: Коваль ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волков Михаил
Рождение ребёнка
13.01.1935
Дочь: Титова (Волкова) Эльвира
Отец ребёнка: Волков Михаил
Рождение ребёнка
26.02.1937
Дочь: Цымбаревич (Волкова) Нелли
Отец ребёнка: Волков Михаил
Смерть
17.04.2004
Причина смерти: Рак