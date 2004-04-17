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Волкова (Коваль) Евгения

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

06.01.1912

Дата смерти

17.04.2004

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1912

Отец: Коваль Иван

Мать: Коваль ?

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Михаил

Рождение ребёнка
13.01.1935

Дочь: Титова (Волкова) Эльвира

Отец ребёнка: Волков Михаил

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
26.02.1937

Дочь: Цымбаревич (Волкова) Нелли

Отец ребёнка: Волков Михаил

Смерть
17.04.2004
Омск, город Омск, Омская область
Причина смерти: Рак

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