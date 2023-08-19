Коваль Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1912
Дочь: Волкова Евгения
Мать ребёнка: Коваль ?
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хрущева Мария
Мать ребёнка: Коваль Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Коваль Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коваль Ефим
Мать ребёнка: Коваль Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коваль Мария
Смерть
Неизвестно