Коваль Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваль Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1912

Дочь: Волкова Евгения

Мать ребёнка: Коваль ?

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хрущева Мария

Мать ребёнка: Коваль Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Коваль Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваль Ефим

Мать ребёнка: Коваль Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваль Мария

Смерть
Неизвестно
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