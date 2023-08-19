Коваль Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоваль Мария

Коваль Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хрущева (Коваль) Мария

Отец ребёнка: Коваль Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Коваль) Варвара

Отец ребёнка: Коваль Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваль Ефим

Отец ребёнка: Коваль Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваль Иван

Мы используем куки для улучшения работы сайта.