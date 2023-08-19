Коваль Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хрущева (Коваль) Мария
Отец ребёнка: Коваль Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Коваль) Варвара
Отец ребёнка: Коваль Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коваль Ефим
Отец ребёнка: Коваль Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коваль Иван