Хрущева (Коваль) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коваль Иван
Мать: Коваль Мария
Рождение ребёнка
21.06.1924
Сын: Хрущев Борис
Отец ребёнка: Хрущев Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хрущев Евгенй
Отец ребёнка: Хрущев Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хрущев Григорий
Смерть
Неизвестно