Хрущева (Коваль) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрущева (Коваль) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коваль Иван

Мать: Коваль Мария

Рождение ребёнка
21.06.1924

Сын: Хрущев Борис

Отец ребёнка: Хрущев Григорий

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хрущев Евгенй

Отец ребёнка: Хрущев Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрущев Григорий

Смерть
Неизвестно
Ишим, город Ишим, Тюменская область