Титова (Волкова) Эльвира
Место рождения
Дата рождения13.01.1935
Дата смерти14.02.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1935
Отец: Волков Михаил
Мать: Волкова (Коваль) Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Титов Виталий
Развод
Неизвестно
Муж: Глотов Михаил
Рождение ребёнка
17.10.1958
Дочь: Рожкова (Глотова) Ирина
Отец ребёнка: Глотов Михаил
Рождение ребёнка
01.04.1964
Сын: Титов Евгений
Отец ребёнка: Титов Виталий
Смерть
14.02.2015
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно