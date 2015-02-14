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Титова (Волкова) Эльвира

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

13.01.1935

Дата смерти

14.02.2015

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1935

Отец: Волков Михаил

Мать: Волкова (Коваль) Евгения

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Виталий

Омск, город Омск, Омская область
Развод
Неизвестно

Муж: Глотов Михаил

Рождение ребёнка
17.10.1958

Дочь: Рожкова (Глотова) Ирина

Отец ребёнка: Глотов Михаил

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
01.04.1964

Сын: Титов Евгений

Отец ребёнка: Титов Виталий

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
14.02.2015
Омск, город Омск, Омская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область

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