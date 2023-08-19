Глотов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: Титова (Волкова) Эльвира
Рождение ребёнка
17.10.1958
Дочь: Рожкова (Глотова) Ирина
Мать ребёнка: Титова (Волкова) Эльвира
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
Неизвестно