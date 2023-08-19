Глотов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глотов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Титова (Волкова) Эльвира

Рождение ребёнка
17.10.1958

Дочь: Рожкова (Глотова) Ирина

Мать ребёнка: Титова (Волкова) Эльвира

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
Неизвестно

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