Цымбаревич (Волкова) Нелли — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цымбаревич (Волкова) Нелли

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1937

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1937

Отец: Волков Михаил

Мать: Волкова (Коваль) Евгения

Рождение ребёнка
13.08.1960

Дочь: Иванова (Цымбаревич) Елена

Отец ребёнка: Цымбаревич Эдуард

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
24.10.1972

Сын: Цымбаревич Tsymbarevich Владислав

Отец ребёнка: Цымбаревич Эдуард

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