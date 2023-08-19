Цымбаревич (Волкова) Нелли
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1937
Отец: Волков Михаил
Мать: Волкова (Коваль) Евгения
Рождение ребёнка
13.08.1960
Дочь: Иванова (Цымбаревич) Елена
Отец ребёнка: Цымбаревич Эдуард
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
24.10.1972
Сын: Цымбаревич Tsymbarevich Владислав
Отец ребёнка: Цымбаревич Эдуард