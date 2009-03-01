Цымбаревич Эдуард 29.06.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Цымбаревич Эдуард

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

29.06.1936

Дата смерти

01.03.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1936

Отец: Цымбаревич Эдуард

Мать: Цымбаревич (Георг) Вера

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
13.08.1960

Дочь: Иванова (Цымбаревич) Елена

Мать ребёнка: Цымбаревич (Волкова) Нелли

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
24.10.1972

Сын: Цымбаревич Tsymbarevich Владислав

Мать ребёнка: Цымбаревич (Волкова) Нелли

Смерть
01.03.2009
Причина смерти: Инсульт

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