Цымбаревич Эдуард
Место рождения
Дата рождения29.06.1936
Дата смерти01.03.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1936
Отец: Цымбаревич Эдуард
Мать: Цымбаревич (Георг) Вера
Рождение ребёнка
13.08.1960
Дочь: Иванова (Цымбаревич) Елена
Мать ребёнка: Цымбаревич (Волкова) Нелли
Рождение ребёнка
24.10.1972
Сын: Цымбаревич Tsymbarevich Владислав
Мать ребёнка: Цымбаревич (Волкова) Нелли
Смерть
01.03.2009
Причина смерти: Инсульт