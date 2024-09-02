Цымбаревич (Георг) Вера
Место рождения
Дата рождения02.10.1912
Дата смерти1955
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1912
Отец: Георг Федор
Мать: Георг (Блум) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цымбаревич Эдуард
Рождение ребёнка
29.06.1936
Сын: Цымбаревич Эдуард
Отец ребёнка: Цымбаревич Эдуард
Рождение ребёнка
27.08.1947
Дочь: (Цымбаревич) Валентина
Отец ребёнка: Цымбаревич Эдуард
Смерть
1955