Цымбаревич (Георг) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цымбаревич (Георг) Вера

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Место рождения

Золотая Нива, Оконешниковский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

02.10.1912

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1912

Отец: Георг Федор

Мать: Георг (Блум) Мария

Золотая Нива, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цымбаревич Эдуард

Рождение ребёнка
29.06.1936

Сын: Цымбаревич Эдуард

Отец ребёнка: Цымбаревич Эдуард

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
27.08.1947

Дочь: (Цымбаревич) Валентина

Отец ребёнка: Цымбаревич Эдуард

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
1955
Омск, город Омск, Омская область

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