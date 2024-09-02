Цымбаревич Эдуард
Место рождения
Дата рождения09.04.1915
Дата смерти08.09.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1915
Отец: Цымбаревич Болеслав
Мать: Цымбаревич Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цымбаревич (Георг) Вера
Рождение ребёнка
29.06.1936
Сын: Цымбаревич Эдуард
Мать ребёнка: Цымбаревич (Георг) Вера
Рождение ребёнка
27.08.1947
Дочь: (Цымбаревич) Валентина
Мать ребёнка: Цымбаревич (Георг) Вера
Смерть
08.09.1983
Похороны
Неизвестно