Цымбаревич Эдуард — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦымбаревич Эдуард

Цымбаревич Эдуард

avatar

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

09.04.1915

Дата смерти

08.09.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1915

Отец: Цымбаревич Болеслав

Мать: Цымбаревич Мария

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цымбаревич (Георг) Вера

Рождение ребёнка
29.06.1936

Сын: Цымбаревич Эдуард

Мать ребёнка: Цымбаревич (Георг) Вера

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
27.08.1947

Дочь: (Цымбаревич) Валентина

Мать ребёнка: Цымбаревич (Георг) Вера

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
08.09.1983
Омск, город Омск, Омская область
Похороны
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.