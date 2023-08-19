Цымбаревич Болеслав
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Цымбаревич Андрей
Мать: Цымбаревич Мария
Рождение ребёнка
09.04.1915
Сын: Цымбаревич Эдуард
Мать ребёнка: Цымбаревич Мария
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
03.08.1938
Сын: Цимбаревич Владислав
Мать ребёнка: Колодина Мария
Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колодина Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цымбаревич Мария
Смерть
Неизвестно