Цымбаревич Болеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цымбаревич Болеслав

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Цымбаревич Андрей

Мать: Цымбаревич Мария

Рождение ребёнка
09.04.1915

Сын: Цымбаревич Эдуард

Мать ребёнка: Цымбаревич Мария

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
03.08.1938

Сын: Цимбаревич Владислав

Мать ребёнка: Колодина Мария

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колодина Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цымбаревич Мария

Смерть
Неизвестно
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