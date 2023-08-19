Цымбаревич Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цымбаревич Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Цымбаревич Болеслав

Отец ребёнка: Цымбаревич Андрей

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Савельева Мария

Отец ребёнка: Цымбаревич Андрей

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цымбаревич Владислав

Отец ребёнка: Цымбаревич Андрей

Смерть
Неизвестно
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