Цымбаревич Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Цымбаревич Болеслав
Отец ребёнка: Цымбаревич Андрей
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Савельева Мария
Отец ребёнка: Цымбаревич Андрей
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цымбаревич Владислав
Отец ребёнка: Цымбаревич Андрей
Смерть
Неизвестно