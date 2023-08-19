Цимбаревич Владислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цимбаревич Владислав

Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

03.08.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1938

Отец: Цымбаревич Болеслав

Мать: Колодина Мария

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
11.12.1966

Сын: Цимбаревич Андрей Владиславович

Мать ребёнка: Цимбаревич Эльвионора

Рождение ребёнка
05.09.1971

Дочь: Ясюнас Наталия

Мать ребёнка: Цимбаревич Эльвионора

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цимбаревич Эльвионора

Омск, город Омск, Омская область
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