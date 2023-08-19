Цимбаревич Владислав
Место рождения
Дата рождения03.08.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1938
Отец: Цымбаревич Болеслав
Мать: Колодина Мария
Рождение ребёнка
11.12.1966
Сын: Цимбаревич Андрей Владиславович
Мать ребёнка: Цимбаревич Эльвионора
Рождение ребёнка
05.09.1971
Дочь: Ясюнас Наталия
Мать ребёнка: Цимбаревич Эльвионора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цимбаревич Эльвионора